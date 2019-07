Ferštapenu pobjeda u Mercedesovom domu

Maks Ferštapen je pobjednik Velike nagrade Njemačke.

Haos na stazi nakon kiše, mnogo uzbuđenja, odustajanja i potpuno neočekivan podijum.

Maks Ferštapen je slavio ispred Sebastijana Fetela i Danija Kvajata.

Ako je Ferari bio tim bez imalo sreće na kvalifikacijama, onda je Mercedes danas potpuno zakazao.

Hamilton i Botas su imali udese, Luis je završio kao 11. dok je Botas odustao, a pored njega na isti način su odustali još Lekler, Hilkenberg i Perez, dok je Rikardu otkazao motor.

U takvim uslovima do bodova su još došli Strol, Sajnc, Albon, Raikonen, Đovinaci, Grožan i Magnusen.

Mercedes je ipak zadržao sigurno vođstvo u generalnom poretku. Hamilton je u pojedinačnoj konkurenciji lider sa 223 boda, Botas ima 184, Ferštapen 162, Fetel 141.

