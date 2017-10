Fetel na polu, Hamilton sa trećeg mjesta kreće po titulu

Sebastijan Fetel će sa pol pozicije krenuti trku za VN Meksika.

Njemački vozač bio je najbrži u kvalifikacijama jubilarni 50. put u karijeri. Do četvrtog najboljeg rezultata ove sezone, Fetel je stigao u vremenu minut, 16 sekundi i 48,8 stotinki.

Big congratulations to Sebastian Vettel

He becomes just the fourth F1 driver to reach a half century of career pole positions#F1FastFact pic.twitter.com/DMUrbFg8RQ

— Formula 1 (@F1) October 28, 2017