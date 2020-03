Gajger ispred Krafta u Finskoj

Njemac Karl Gajger (27) sačuvao je šanse za titulu u Svjetskom kupu ski skakača, pobjedom u finskom Lahtiju.

Skokovima od 122,5 i 130 metara zaslužio je 266,4 poena.

The winner: Karl Geiger's second jump in Sunday's FIS World Cup competition in #Lahti, Finland!#skijumping #FISskijumping #lahtiskigames pic.twitter.com/H2DKcKfAMP

— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) March 1, 2020