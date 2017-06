Golovkin protiv Kanela u Las Vegasu

Genadij Golovkin i Kanelo Alvarez boriće se 16. septembra u Las Vegasu, za titule WBC, WBA, IBF, IBO i časopisa Ring u srednjoj kategoriji!

Samo WBO pojas Britanca Bilija Džoa Sandersa neće biti u igri, a pobjednik duela Kazahstanca Golovkina i Meksikanca Alvareza će izvjesno izazvati Sandersa za duel na proljeće naredne godine.

Velika vjerovatnoća je da će prenos duela Golovkin Alvarez oboriti sve rekorde kablovske televizije kada je zarada u pitanju. Las Vegas, odnosno ,,T-Mobile“ arena u okviru hotela MGM Grand, uspjela je da obezbijedi domaćinstvo borbe. U igri su bile i čuvena dvorana ,,Medison Skver Garden” u Njujorku, kao i stadion NFL tima Dalas Kaubojsa u Teksasu.

“Biću spreman za, do sada, najveću borbu karijere. Ja i Alvarez ćemo učiniti da to bude spektakl veći od borbe Džošua Kličko, najveći ove godine”, rekao je Golovkin, neporaženi as, sa 33 pobjeda nokautom u 37 borbi.

“Osjećam da se Golovkin opustio. Dobiće žestoku lekciju u ringu. Od 15. godine se borim kao profesionalac i ne plašim se bilo koga”, poručio je Meksikanac Alvarez, šampion Ring časopisa, sa 49 pobjeda (34 nokautom) i jednim porazom u karijeri, od legende Flojda Mejvedera.

Legendarni Oskar De la Hoja kazao je da je ovo apsolutno najveći bokserski spektakl godine, za razliku od ,,šarade koje sprema Mejveder sa Mekgregorom, ili oproštaja ostarelog Klička”.