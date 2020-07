Hamilton blistao po kiši i obezbijedio pol u Štajerskoj

Vozač Mercedesa Luis Hamilton startovaće sa pol pozicije na sjutrašnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Štajerske.

Zvanični svjetski prvak bio je neprikosnoven na zvaničnom treningu i ostvario za više od sekunde bolje vrijeme od Maksa Ferstapena u bolidu Red Bula.

HAMILTON: "What a tricky day. A lot of time you can’t see where you are going… I love these days! I think we are prepared for both conditions [for Sunday's race]"#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/dbcHFW2pr6

— Formula 1 (@F1) July 11, 2020