Hamilton došao na korak do titule

Luis Hamilton pobijedio je na trci za Veliku nagradu Japana i poslije odustajanja Sebastijana Fetela nalazi se pred novom titulom.

Britanac je sačuvao pol poziciju ostvarenu na jučerašnjem zvaničnom treningu, dok je njemački pilot zbog kvara na bolidu Ferarija već u trećem krugu morao da završi trku.

Vozač Mercedesa ima 59 bodova više od Fetela na četiri trke prije kraja šampionata.

INITIAL CLASSIFICATION: Huge day for @LewisHamilton in the 2017 title race – he's now 59 points ahead of Sebastian Vettel #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/evU0XWRZu8

— Formula 1 (@F1) October 8, 2017