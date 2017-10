Hamilton prvi u Americi, do titule ga dijeli devet poena

Vozač Mercedesa Luis Hamilton pobijedio je na trci za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država i u završnici sezone trebaće mu devet bodova za novu titulu.

Britanac je na 17. trci u sezoni stigao do devetog trijumfa, a ukupno 61. u karijeri.

Ukoliko osvoji titulu biće peti pilot koji je u karijeri bio najmanje četiri puta prvak svijeta.

Na večerašnjoj trci drugo mjesto pripalo je Sebastijanu Fetelu u Ferariju, dok je treću poziciju osvojio Maks Ferstapen u Red Bulu.

📻HAM [On Mercedes winning the Constructors Championship]: "Well done, guys – you deserve it so much" 🏆 #USGP pic.twitter.com/0EDeFRyuKk

— Formula 1 (@F1) October 22, 2017