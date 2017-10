Hamiltonu pol, Fetel odmah do njega

Početak Velike nagrade Japana sigurno će biti vatren, Luis Hamilton krenuće sa pol pozicije, ali Fetel će mu praviti društvo u prvom redu.

Hamilton je letio po Suzuki i osvojio je ponovo prvo mjesto u kvalifikacijama. On je na taj način popravio svoj i vječni rekord po broju pol pozicija, ovo mu je 71. pa sada ima tri više od Šumahera, Fetel je ostao na 49. Zanimljivo da je prvi put u karijeri u kvalifikacijama na Suzuki Hamilton bio najbrži.

MOST POLES, ALL-TIME @LewisHamilton out on his own at the top

Sebastian Vettel still one short of 50#JapaneseGP 🇯🇵 #F1FastFact pic.twitter.com/OSgiYpJYEY

— Formula 1 (@F1) October 7, 2017