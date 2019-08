Hamiltonu u finišu obišao Ferstapena za slavlje na Hungaroringu

Vozač Mercedesa Luis Hamilton pobijedio je u sjajnoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Mađarske.

Sebastian Vettel takes P3 after overtaking his team mate, Charles Leclerc #F1 pic.twitter.com/OK7JP6PRJi

Max Verstappen started on pole but finishes in P2

Dugo je Britanac jurio Maksa Ferstapena, koji je juče prvi put u karijeri osvojio pol poziciju.

Imao je Holanđanin sigurnu prednost i odlučio je da tek u finišu mijenja gume, što je bila loša taktika.

Prilično su bilI potrošeni pneumatici na bolidu Red Bula, što je znao da iskoristi Hamilton i obiđe ga tri kruga prije kraja.

LAP 67/70

That was… surprisingly smooth 💅

Hamilton leads, Verstappen just not able to fight for grip#F1 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/70qgDbCyke

— Formula 1 (@F1) August 4, 2019