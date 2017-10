Hodžić želi medalju na SP

Karatista Mario Hodžić poručuje da je spreman da napadne medalju na Svjetskom prvenstvu.

Hodžić nakon priprema vjeruje u uspjeh iako je imao problema zbog povrede.

“Propustio sam dio priprema zbog povrede ligamenata desnog stopala ali idem na Svjetsko prvenstvo. Bio sam u odličnoj formi do povrede koja na svu sreću nije toliko ozbiljna. Nisam radio u Igalu ali sam trenirao u mom klubu, Omladinac. Povreda ne menja ciljeve koje sam zacrtao. U Španiju idem po medalju. To mi je želja, to mi je cilj. Sve ostalo ću smatrati neuspjehom” rekao je za Sport Klub Mario Hodžić i dodao:

“Svejstan sam da me očekuje paklena konkurencija, ali sam spreman da se borim do posljednjeg atoma snage, jer želim medalju”

Hodžić će se boriti u konkurenciji mlađih seniora u kategoriji do 67 kilograma.