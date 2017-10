Hodžiću bronza na Tenerifama

Karate reprezentativac Crne Gore, Mario Hodžić osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore na Tenerifama.

Mlađi senior podgoričkog Omladnca savladao je u meču za treće mjesto i bronzanu medalju u kategoriji do 67 kilograma Iranca Rezu Amira Mirzaija. To je njegova druga medalja na šampionatima svijeta, nakon što je 2013. godine u Španiji kao kadet osvojio zlato.

Bronzani sa ovogodišnjeg seniorskog prvenstva Evrope u Izmitu, Hodžić, pobijedio je u prvom kolu Španca Samija Enkailija 7:0, u drugom je eliminisao Rusa Murtuzalija Ismailova 7:3, a u trećem Marokanca Abdelsalama Ameknasija 6:0.

U meču za polufinale izgubio je od Japanca Soićira Nakana 5:3.

U repasažu je pobijedio Holanđanina Enzelija Di Rajtera 4:3 i izborio meč za bronzu.

“Zadovoljan sam zbog ostvarenog rezultata. Veliki trud i rad se isplatio, naporni treninzi u mom karate klubu Omladinac doveli su me do medalje. Zahvalio bih se svom klubu i treneru Žarku Rakoviću, jer su oni zaslužni za ovaj uspjeh. Zahvalio bih se i selektoru Slavenku Bajiću, koji je bio uz mene tokom takmičenja i pružao mi podršku”, kazao je Hodžić.

On se zahvalio i drugovima iz reprezentacije na pruženoj podršci tokom takmičenja.

“Za kraj bih se zahvalio svojoj porodici koja je uz mene od početka i koja je ujedno i moja najveća podrška”, rekao je Hodžić.

Njegova medalja je treća koju su crnogorski karatisti osvojili na Svjetskom prvenstvu na Tenerifama.

Zlatni je juče bio kadet Bojan Bošković (- 70 kg), dok je bronzanu medalju osvojila kadetkinja Milena Jovanović (preko 54).

Na pragu borbe za medalju bio je danas i Nenad Dulović u kategoriji do 60 kilograma. On je u prva tri kola pobijedio Amerikanca Denija Kabela 4:1, Poljaka Pavela Pučilovskog 3:1 i Ukrajinca Viktora Stefanjuka 2:1. U meču za polufinale poražen je od Faheda Mohameda Ahmada iz Jordana 7:6. On je u narednom kolu izgubio od Sadridina Sajmatova iz Uzbekistana i Duloviću zatvorio vrata repasaža.

U repasažu zaustavljeni su Vuk Popović i Luka Ivanović.

Popović je u kategoriji do 84 kilograma poražen od Džesija Da Koste iz Francuske 3:1, koji ga je plasmanom u finale povukao u repasaž gdje je izgubio od Kolja Kabašija iz Švajcarske 4:3.

Ivanović je u kategoriji preko 84 kilograma na startu pobijedio Meksikanca Huana Manuela Kastra 5:1, ali je u drugom izgubio od Italijana Simonea Marina 2:0.

Italijanski borac ga je plasmanom u finale povukao u repasaž gdje je izgubio od Ukrajinca Andrija Baidale 4:0.

Nastupio je i Nikola Malović u kaegoriji do 75 kilograma, ali je na startu poražen od Žalala Buzera iz Maroka 5:1.