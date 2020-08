Htio da uguši rivala, pa napao i sudiju

MMA borac Ahmad Al Darmaki napravio je dvije gluposti na jednoj borbi.

On je na događaju u UAE borio se protiv Bogdana Kirilenka.

Krajem prve runde je stigao do pobjede gušenjem.

Protivnik je priznao da je poražen, ali iako je Mark Godar sudija, pokušavao da prekine borbu, Al Darmaki nije prestajao da guši rivala.

Nakon što se Godar nekako izborio da ih razdvoji, Al Darmaki je napao i sudiju.

Na kraju je diskvalifikovan.

Ahmad Al Darmaki was just DQ'd after he refused to release an RNC against Bogdan Kirilenko. Things got physical between him and ref Marc Goddard.#UAEWarriors12 pic.twitter.com/XF1azA1Jzs

— caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2020