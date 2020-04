Iz SAD-a posljednjim letom

Crnogorska atletska reprezentativka Kristina Rakočević se, nakon povratka iz Majamija, gdje se od decembra nalazi na studijama iz oblasti antropologije i psihologije i dvonedjeljnog karantina u Igalu nalazi u rodnom Tomaševu, u Vraneškoj dolini kod Bijelog Polja, gdje će provesti još dvije sedmice u samoizolaciji.

“Praktično sam poslednjim letom, preko Istanbula stigla u Crnu Goru, zatim sam bila u karantinu u Igalu, a sada sam konačno kod kuće. Apelujem na sve građane da se pridržavaju propisanih mjera, da ostanu kod kuće, jer je to jedini način da zaštitimo sebe, svoje najmilije, ali i sve ljude u okruženju, jer niko nema pravo da svojim ponašanjem ugrožava živote drugih ljudi”, rekla je Kristina Rakočević po dolasku u Tomaševo.

“Snovi su tu da se mijenjaju, ali najvažnijih se nikada ne odričete, samo ih odložite, ako postoji viša sila koja vas natjera na to, a upravo to se i desilo. Koronavirus je stopirao gotovo sve životne tokove, sva sportska takmičenja su odložena, a zatrašujuće su posledice koje ostavlja iza sebe. Sve zemlje planete imaju velike problema. U Americi, u kojoj virus uzima sve više maha, zatvoreni su univerziteti, kao i kampus u kojem sam bila”, rekla je bivša juniorska šampionka svijeta u bacanju diska.

Kristina sada u toplini porodičnog doma čeka normalizaciju stanja, nakon čega planira povratak u Majami i nastavak borbi za ostvarivanje akademskih i sportskih ciljeva.

“Nastojim da održim formu u uslovima koje imam ovdje u Tomaševu. Moji snovi su vezani za plasman na Olimpijske igre. Da li će to biti u Japanu sledeće godine ili Parizu 2024, teško je procijeniti i nemoguće obećati. Mogu da obećam jedino borbu do poslednjih atoma snage kao i uvijek do sada. Istovremeno, jedva čekam da nastavim da živim i američki san, da nastavim sa studijama, jer će to značiti da se život vratio u normalne tokove. Da bi se to dogodilo, neophodno je da sada sve stane, da ostanemo kod kuće, da spriječimo širenje opasne bolesti i da posledice koronavirusa, svedemo na najmanju moguću mjeru”, rekla je Kristina Rakočević, koja je na debiju u seniorskoj konkurenciji osvojila osmo mjesto na Mediteranskim igrama u španskoj Taragoni, dok je na Evropskom prvenstvu prošle godine u Berlinu bila 13.