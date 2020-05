Janović: Bez smanjenja izdvajanja za sport

Ministar sporta i mladih Nikola Janović poručio je da je Crna Gora i u doba krize izazvane koronavirusom, stala iza svojih sportista i sportskih saveza.

Janović je, gostujući u Dnevniku TVCG, kazao da su pojedine zemlje regiona već smanjile izdvajanja za sport, ali da je Crna Gora opredijeljena da podrži sportiste.

“Pa tako svi naši sportisti, pogotovo oni koji su stipendirani kao talentovani, oko 300 njih će dobiti sve stipendije do kraja godine kako je i predviđeno”, poručio je Janović.

On je ponovio da su Vlada i resorno ministarstvo stali iza COK-a i nacionalnih saveza.

“Moram da kažem da su savezi pokazali odgovornost i solidarnost, da je tu nekih oko pola miliona eura koji će biti u naredna dva mjeseca opredijeljena klubovima”, kazao je Janović.

Ministar je najavio i pomoć za dječji sport, odnosno subvencioniranje članarine u određenim sportovima.

“Već u sledećih mjesec ćemo raspisati javni poziv i na taj način pomažemo roditeljima i njihov budžet i pomažemo da se što više djece bavi sportom”, rekao je Janović i dodao da je samo Crna Gora preduzela takvu mjeru.

“Ministarstvo sporta i mladih je preko 40 sportskih terena rekonstruisalo, takođe u narednom periodu do kraja godine želimo između 15 i 20 i sportskih terena i sportskih staza, što znači da želimo da upravo djeci koju pominjemo da se na što adekvatniji i što bolji način bave sportskim aktivnostima”, naveo je Janović.

Vlada je prihvatila i prijedlog Ministarstva za formiranje Zavoda za sportsku medicine.

“Godinama unazad imamo i slušali smo o problemima kada je u pitanju zdravstvena zaštita sportista, ljekarska uvjerenja. Samim formiranjem Ministarstva sporta i mladih došli smo do saznanja da smo imali mnogo žalbi i roditelja i sportista da se uvjerenja izdaju na divlje, da sportski pregledi nijesu adekvatni i da su skupi. Formiranje takve institucije koja bi bila znači državna institucija, imaćemo adekvatne preglede za naše sportisti, jer kao što znate, sport nije kao svaka druga profesija i pregledi znači moraju za sportiste za takvu vrstu napora da budu specifični, pa tako jedan pregled mora da predviđa i ne samo ultrazvuk srca, već i test opterećenja i spirometriju i sve druge neke bitne okolnosti, gdje je potrebno da se utvrdi zdravstvena sposobnost i da dijete koje počelo da se bavi sportom, može da dobije dozvolu praktično, da se bez bilo kakve bojazni, za bilo kakvim tragičnim slučajem u nekoj budućnosti da izbegnemo. To je jako značajno. Zavod za sportsku medicinu je institucija formalno pravno osnovana prije nekoliko dana, praktično Vlada je usvojila taj naš predlog i očekujem da početkom naredne godine krene sa radom. On će imati adekvatne preglede i za sportiste i biće besplatni. To jedna velika priča i na taj način Vlada pokazuje kako vodi računa o svojim sportistima”, poručio je Janović.

Ministar sporta je podsjetio da su, nakon skoro dvomjesečne pauze, krenuli individualni treninzi, za 8 dana će i kolektivni, a od 1. juna takmičenja, ali bez publike.