Jelena 58. u veleslalomu, zlato za Mikaelu Šifrin

Crnogorska skijašica Jelena Vujičić osvojila je 58. mjesto u veleslalomskoj trci na Olimpijskim igrama u Pjongčangu.

Djevojka koja je nosila našu zastavu na otvaranju takmičenja u Pjongčangu bila je 66. nakon prve vožnje, da bi na kraju osvojila 58. poziciju, posljednju od svih učesnica koje su završile obje vožnje.

Jelena je u dvije vožnje napravila ukupno vrijeme 2:58:65, što je za 38,63 sekunde slabije od pobjednice Mikaele Šifrin.

.@MikaelaShiffrin wins her first #Gold of #PyeongChang2018 in Women's #AlpineSkiing Giant Slalom! @TeamUSA

More here: https://t.co/V5P9jktLpN pic.twitter.com/NnhxmGi4zb

— Olympic Channel (@olympicchannel) February 15, 2018