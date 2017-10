Jokmanović i Bošković osvojili medalje u Njemačkoj

Nakon uspješnog nastupa Mladena Jokmanovića na Panameričkom šampionatu u Njujorku, članovi kluba za brazilski džiu džicu Mata Leao iz Podgorice nisu mirovali već su nastavili sa pohodima na medalje i to na Njemačka Openu u Berlinu.

,, IBJJF German Open Gi and No Gi“ koji je okupio veliki broj takmičara iz cijelog svijeta koji su nadmetali se u obije discipline ovog borilačkog sporta za prestižne poene na svjetskoj rang listi brazilske džiu džice.

Crna Gora imala je dva iskusna predstavnika na ovom šampionatu, Marka Jokmanovića i Srđana Boškovića. Marko Jokmanović nastupio je u diviziji crnih pojaseva dok je Bošković nastupio u diviziji purpurnih pojaseva.

Srđan Bošković je imao veoma uspješan nastup u kojem je u disciplini GI ubjedljivim pobjedama dosao do zlata u kategoriji do 88 kilograma za purpurne pojaseve, dok su nijanse odlučivale u finalu apsolutne kategorije u kojoj je ipak osvojio srebro. I ako vidno iscrpljen Bošković je nastupio i u disciplini No Gi u kojoj je osvojio bronzanu medalju čime je kao bivši prvak Evrope najavio odličnu formu za predstojeći period.

U najgledanijoj diviziji crnih pojaseva nastupio je Marko Jokmanović koji je uspio da dodje do srebra u disciplini GI i srebra u disciplini No Gi. Jokmanović je dostojno predstavio evropski blok boraca jer su zlata u obije discipline pripala čuvenim Brazilcima Bastosu i Maltovaniju koji su obojica osvajači svjetskih šampionata. Jokmanović nije nastupio u apsolutnoj kategoriji zbog sudijskih obaveza na ovom šampionatu.

Naime Marko Jokmanović je prvi Crnogorac koji ikada sudio jedan od zvaničnih open takmičenja svjetske federacije za brazilski džiu džicu dok se od Srđana Boškovića i Mladena Jokmanovića očekuje da u predstojećem periodu sudijski debituju na najvećim takmičenjima.

Iz BJJK Mata Leao najavljuju brojne nastupe do kraja godine.