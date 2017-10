Jokmanović osvojio još dvije medalje u Americi

Crnogorski trener i takmičar Mladen Jokmanović jedini je Evropljanin koji je došao do medalja u diviziji majstora crnih pojaseva u Njujorku na Kasai Elit šampionatu u organizaciji čuvenog majstora brazilske džiu džice Rolesa Grejsija.

Jokmanović je osvojio srebro u kategoriji do 88 kilograma kao i bronzu u apsolutnoj kategoriji crnih pojaseva discipline Gi (kimono).

Jokmanović koji se nalazi na višemjesečnom trenerskom usavršavanju i takmičarskoj turneji u Americi do sada je uspio da dodje do čak sedam medalja.

“Kasai Elit je bio organizovan na veoma impresivnom nivou. Nije tajna da sam išao na zlato, ali u mojoj diviziji nastupa plejada asova koji su većinom iskustvom i dalje ispred mene. Danas sam imao prilično teške borbe i svaku sam odradio do posljednjeg minuta, odnosno na poene. Doduše treninzi u A-Force BJJ akademiji i Renzo Gracie akademiji sa najboljim svjetskim takmičarima su me na to pripremili. Jedan od mojih trenera Aleks Oliveira osvojio je prvo mjesto u apsolutnoj kategoriji dok sam se ja našao na trećem mjestu što je jasan pokazatelj prestiža koje A-Force i Renzo Grejsi akademija i imaju u ovom sportu. Žao mi je što u polufinalu zbog dva poena razlike nisam uspio da savladam brazilskog borca Freijea i da ,,zatvorim“ kategoriju sa jednim od svojih trenera ali upravo zbog toga sam ovdje- da bih se borio sa najboljima i stekao nova znanja i iskustva koja ću prenijeti svojim učenicima u Crnoj Gori. Nastaviću sa konstantnim nastupima tokom mog boravka u SAD-u. Zahvalio bih se svim prijateljima i članovima kluba brazilskog džiu džicua Mata Leao na velikoj podršci koju mi svakodnevno pružaju“, rekao je Jokmanović.

Na takmičenju su učestvovali borci iz 21 države i to iz SAD, Japana, Meksika, Brazila, Kolumbije, Ekvadora, Trinidada i Tobaga, Jamajke, Portorika, Kazahstana, Bahama, Južne Afrike, Australije, Urugvaja, Rumunije, Velike Britanije, Ukrajine, Dominikanske Republike, Palestine, Irske i Crne Gore.