Juniori na turniru u Bugarskoj

Juniorska bokserska reprezentacija Crne Gore od 23. do 27. avgusta učestvovaće na tradicionalnom turniru u Sofiji, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Navodi se da će u Sofiji nastupiti Nenad Marković (do 52), Edin Alković (do 54), Petar Liješević (do 66) i Miloš Krasnići (do 70 kilograma).

Saopšteno je da juniorska reprezentacija u Beranama odrađuje drugi dio priprema, nakon što je prvi odrađen u Nikšiću.

Na pripremama u Beranama su i Viktor Mihajlović, Stefan Savković i Milovan Sekulović.

“Momci su spremni i svi su napredovali. Prošle godine naša reprezentacija proglašena je za najbolju ekipu na turniru sa tri zlatne i dvije srebrne medalje. Ove godine će, prema najavaama organizatora, turnir biti mnogo jači”, piše u saopštenju Bokserskog saveza.

Navodi se da će se bokseri, nakon nastupa u Sofiji, u Podgorici odraditi završne pripreme za za Evropsko prvenstvo u bugarskoj Albeni.