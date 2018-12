Kličko prekida penziju zbog borbe sa Džošuom

Vladimir Kličko ne može bez ringa, pa je odlučio da se vrati boksu, iako ima 42 godine.

Legendarni Ukrajinac povukao se 2017. godine, poslije dva poraza od Entonija Džošue.

Međutim, predomislio se i želi opet da se bori za najveće titule.

'I want to come back, I feel like I beat everybody in the division right now':

Wladimir Klitschko targets sensational rematch with Anthony Joshua https://t.co/DF2j0bQwPS

— MailOnline Sport (@MailSport) December 14, 2018