Konor Mekgregor otišao u penziju

Konor Mekgregor je odlučio da završi MMA karijeru.

Uprkos tome što je posljednjih mjeseci neprestano izazivao sve velike rivale iz UFC-a. na kraju je Konor rekao zbogom.

On je to poručio objavom na društvenim mrežama.

“Ćao ljudi, odlučio sam da se penzionišem. Hvala svima na sjajnim uspomenama. Kakva je to vožnja bila! Evo slike mene i moje majke u Las Vegasu nakon osvajanja jedne od svjetskih titula. Izaberi kuću iz snova Megs, volim te! Šta god budeš željela, tvoje je”, napisao je Mekgregor.

Mekgregor je na posljednjoj borbi pobijedio Donalda Seronea na “UFC 249”, nokautom poslije samo 40 sekundi.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020