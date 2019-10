Konor najavio povratak i Habiba nazvao kukavicom

Kontroverzni irski MMA borac Konor Mekgregor izjavio je da će se boriti 18. januara iduće godine u Las Vegasu, ali nije otkrio ime rivala.

Biće to njegov povratak u oktagon nakon više od godinu dana i poraza od Habiba Nurmagomedova u borbi za pojas UFC šampiona lake kategorije.

“To će biti moja povratnička borba. U najboljem sam psihičkom stanju do sada. Dogovorio sam datum sa UFC organizacijom, kao i ime protivnika. Volio bih da vam kažem ko je to, ali ne mogu, jer će UFC to onda da promijeni, s obzirom na to da su lukava organizacija. Ukoliko vas zanima, obratite se njima, jer mene nije briga”, rekao je Mekgregor u obraćanju medijima u Moskvi.

Nije Irac propustio priliku da se pecne aktuelnog šampiona, još uvijek neporaženog Habiba Nurmagomedova.

„Pitate me da li ćemo se ponovo boriti? Ja hoću, za njega ne znam. Moskva i Rusija zaslužuju naš revanš. A on se sada bori samo sa onima koje može da pobijedi. Svi znamo kakvi su Dagestanci. Oni bježe, oni su kukavice, to je u njihovoj prirodi. Eto, pobjegao je i ovdje, sa svoje konferencije za medije. Među nama vlada jedno veliko rivalstvo, za koje se nadam da će uskoro biti riješeno. Možda ćemo se jednog dana i pomiriti i možda vas sve ovo podsjeća na film o Rokiju, ali ovo nije bioskop – ovo je život”, rekao je Mekgregor.

Irac je u dosadašnjoj karijeri zabilježio 21 pobjedu i četiri poraza.