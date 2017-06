Kopitović: Karatisti nastavili kontinuitet uspjeha

Budućnost je osvajanjem zlatne medalje u katama ekipno na Regionalnom prvenstvu Evrope u Prištini ostvarila izvanredan uspjeh i nastavila kontinuitet u ostvarivanju dobrih rezultata, kazao je šef stručnog štaba podgoričkog kluba Dragoljub Kopitović.

Trio Budućnosti, Biserka Radulović, Jovana Marić i Mia Roganović, u Prištini je nastupio kao dio tima Montenegro 2.

Kopitović je kazao da su u podgoričkom klubu uoči šampionata akcenat stavili kate i da je to rezultiralo prvim mjestom.

“To je mlada ekipa, koja tek treba da se dokaže. Talenat su potvrdile na seniorskom prvenstvu Balkana i Evrope. Siguran sam da će njih tri u budućnosti donositi medalje sa evropskih i svjetskih prvenstava”, rekao je Kopitović na konferenciji za novinare.

Trener kata tima, Nela Tatar, kazala je da ostvareni rezultat ima poseban značaj jer dolazi u godini velikog jubileja kluba.

“Imamo mlad tim po sastavu, koji je spoj mladosti i iskustva. Isksustvo koje ima Biserka Radulović i dvije mlade takmičarke, Mia Roganović i Jovana Marić, koje su tek napunile 18 godina. Ostvarile su rezultat za ponos u ovoj godini”, kazala je Tatar.

Ona je podsjetila da je kata tim na Balkanskom prvenstvu izgubio finale od Turske 3:2, dok je na Evropskom prvenstvu malo falilo za borbu za treće mjesto.

“Kruna sezone je Regionalno prvenstvo Evrope, posebna draž nastup za naš grad i klub i rezultat vrijedan pažnje. Nadam se da će tim dobiti priliku da pokaže šta zna i ostvari rezultate koje se od njega očekuju”, kazala je Tatar.

Kapiten tima, Biserka Radulović, kazala je da je uoči odlaska na šampionat najavila osvajanje zlatne medalje.

“Ono što sam najavila to smo i ostvarile. Ogroman rad dovele nas je do medalje. Prošle godine nijesmo imali sreće, domaći teren je presudio. To nam je bio motiv više da nastavimo da radimo i ove godine budemo zlatne”, kazala je Radulović.

Direktor Rajko Vujošević čestitao je klubovima Bar i Omladinac na ostvarenim rezultatima, kao i sudijama Veljku Brnoviću i Toku Raičeviću dobijanje sudijske evropske licence.