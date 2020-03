Live blog: Koronavirus i sport

Koronavirus je skoro potpuno paralisao sport, odlažu se najvažnija takmičenja, pod znakom pitanja je i održavanje Olimpijskih igara u Tokiju i Evropskog prvenstva u fudbalu.

CdM će u live blogu pratiti kako koronavirus utiče na svjetski sport.

11.27 – Sedmi igrač Sampdorije koji je pozitivan na koronavirus.

11.10 – Italijanski fudbalski šampionat najvjerovatnije se neće igrati ni u aprilu. Klupski doktori kažu da u najboljem slučaju bi Serija A mogla da se nastavi u maju i da se završi posljednjih dana juna, eventualno početkom jula.

10.05 – Formula 1 neće početi ni u Holandiji. Tamošnja VN trebalo bi da bude već peta otkazana. Potvrda se očekuje tokom naredne sedmice.

09.50 – “Marka” tvrdi da će Kristijano Ronaldo hotele pretvoriti u bolnice, kako bi pomogao svojim Portugalcima.

08.55 Srpski fudbaler Dušan Vlahović pričao je o svom iskustvu nakon što je zaražen.

