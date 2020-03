Live blog: Sport i koronavirus

Koronavirus je skoro potpuno paralisao sport, odlažu se najvažnija takmičenja, pod znakom pitanja je i održavanje Olimpijskih igara u Tokiju i Evropskog prvenstva u fudbalu.

CdM će u live blogu pratiti kako koronavirus utiče na svjetski sport.

13.51 – Davor Šuker je poručio da će u utorak glasati za odlaganje prvenstva Evrope zbog pandemije koronavirusa.

13.25. – U samoizolaciji su i glavni sudija meča Juventus-Inter Marko Gvida i njegovi pomoćnici. Fudbaler “stare dame” Danijele Rugani prvi je bio pozitivan na koronavirus, kada su u pitanju igrači iz Serije A.

Referee Marco Guida and his assistants are in self-isolation after officiating Juventus-Inter, as Daniele Rugani tested positive for Coronavirus https://t.co/tctrRQlgaI #SerieA #Juventus #FCIM pic.twitter.com/kgDgb6KkqX

— footballitalia (@footballitalia) March 14, 2020