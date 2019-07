Mađarski plivač osumnjičen za seksualno uznemiravanje

Mađarski plivač Tamaš Kendereši osumnjičen je da je u jednom noćnom klubu u Gvangžuu seksualno uznemiravao djevojku.

Policija je privela plivača po prijavi 18-godišnje djevojke, ali je on demantovao optužbe.

Hungarian swimmer banned from leaving South Korea for sexual harassment probe: police

South Korean police have banned Hungarian swimmer Tamas Kenderesi from leaving the country as they investigate allegations of sexual harassment agai…https://t.co/v6aZNop4NA#Reuters#NEWS pic.twitter.com/wrhAP8uNAe

— THE WORLD NEWS (@NEWSWORLD555) July 28, 2019