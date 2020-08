Marka Markesa sada čeka duža pauza.

Nakon druge operacije ruke, aktuelni šampion Moto GP-ija moraće da odmara.

Kako prenose španski mediji njega čeka pauza sve do trke u Mizanu koja je planirana za septembar.

On će propustiti trku u Brnu, ali pored toga još dvije u Austriji.

Ovog vikenda zamijeniće ga Štefan Bradl.

Could @marcmarquez93 sit out the next three races? 🤔#MotoGP | 📰https://t.co/GHoEtsPGod

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2020