Masvidal priželjkuje borbu sa Mekgregorom

Američki MMA borac Horhe Masvidal izjavio je da bi volio da osmjeri snage sa Konorom Mekgregorom.

Masvidal je eksplodirao u 2019. godini i postao jedna od najvećih zvijezda u UFC-u – redom je rušio Darena Tila, Bena Askrena i Nejta Dijasa.

“Prije svih bih izabrao Konora jer ne znamo koliko će on još biti tu. Što se tiče Usmana, on će uvijek biti na raspolaganju. Uvijek će postojati neko ko je šampion, kao što je sada on, ‚Sova‘ ili kako ga već zovu. Ne moram da žurim sa njim“, izjavio je Masvidal i dodao:

„Osim toga, svjestan sam da sa Konorom može mnogo da se zaradi. On je borac koji je dvaput bio šampion, ima impresivan rekord i ljudi bi to voljeli. Ali, ne želim da se borim sa njim ako on to neće – nisam ja siledžija. Ima još protivnika, tu je i ona Sova“.

Masvidal u karijeri ima skor 35 pobjeda i 13 poraza.