Masvidala ne zanima Mekgregor, hoće revanš sa šampionom

Američki MMA borac Horhe Masvidal ima želju da ponovo izađe na crtu UFC šampionu velter kategorije Kamaruu Usmanu.

Masvidal je nedavno u Abu Dabiju izgubio od Nigerijca, ali treba napomenuti da je “Gambred” prihvatio borbu samo šest dana prije održavanja događaju na UFC ostrvu.

“Želim revanš sa Usmanom. Pristao sam na borbu šest dana prije, niko nije smio ni htio. Mislim da zaslužujem revanš”, rekao je Masvidal i potom komentarisao eventualnu borbu sa Mekgregorom.

“Može li mi UFC ponuditi veću borbu koja će biti bolje plaćena? Naravno da može i to protiv Mekgregora. Ali ja želim borbu sa Usmanom. Znam da bi borba sa Mekgregorom bila finansijski najveća u istoriji, da bih dobio vreću novca ali ne zanima me to. Već sam dovoljno zaradio i ako ga pametno budem trošio imaću novca do kraja života. Ja sam tvrdoglav čovjek i želim pojas. Usman me pošteno pobijedio, želim da vidimo kako će biti u revanšu”, poručio je Masvidal koji je zaradio 530.000 dolara za subotnju borbu.