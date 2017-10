Medalje stižu sa Tenerifa – Jovanović treća, Bošković u finalu!

Crnogorski karatista Bojan Bošković plasirao se u finale, dok je Milena Jovanović osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore na Tenerifama.

Kadet podgoričkog Omladinca na putu do finala u kategoriji do 70 kilograma eliminisao je sudijskim izjašnjavanjem Japanca Taikija Kataoku, Bjelorusa Alekseja Filona 8:1, Hasana Arslana iz Turske izjašnjavanjem sudija i u polufinalu Ukrajinca Roberta Širojana 2:1.

Protivnik u finalu biće mu Brazilac Andre Dos Santoš.

“Osjećam se dobro i spremno za finale. Pobjede protiv jakih takmičara me čine još jačim i spremnim za osvajanje svjetske titule i pored povrede koju sam zadobio protiv Japanca”, kazao je Bošković.

Finalni meč očekuje se oko 20 sati. Jovanović je u meču za bronzanu medalju u kategoriji preko 54 kilograma pobijedila Azru Betul Ukar 1:0.

Ona je u prva dva kola eliminisala Sanju Petkovu iz Bugarske 1:0 i Iman Begić iz Bosne i Hercegovine 3:0, ali je u trećem kolu, sudijskim izjašnjavanjem, izgubila od Japanke Sakura Savašima.

Savašima je plasmanom u finale povukla u repesaž gdje je bila bolja od Rafaele Lopez iz Portugala 3:1, Sofije Galimzjanove iz Kazahstana i izborila meč za medalju.

U nedjelju će na tatami mlađi seniori u borbama Nenad Dulović (do 60), Mario Hodžić (do 67), Nikola Malović (do 75), Vuk Popović (do 84) i Luka Ivanović (preko 84 kilograma).