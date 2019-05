Meredes dominira, Hamilton slavio na Katalunji

Dominacija Mercedesa u sezoni Formule 1 nastavljena je na “Katalunji” – Luis Hamilton slavio je ispred klupskog kolege Valterija Botasa.

Britanac je uspio da u cilju bude ispred Finca, koji je sa prve pozicije počeo Veliku nagradu Španije.

Confirmation of another 1-2 for @MercedesAMGF1

That's five in a row, tying the all-time record for consecutive 1-2 finishes 👏#F1 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/ceP72v8LlR

— Formula 1 (@F1) May 12, 2019