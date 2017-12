Mikaela Šifrin dominirala u Kurševelu

Mikaela Šifrin dominira Svjetskim kupom ove sezone, a slavila je na veleslalomu u Kurševelu.

Šifrinova je stigla do treće pobjede ove sezone, a 34. u karijeri. Amerikanka je imala 99 stotinki prednosti u odnosu na Tesu Vorli iz Francuske, a treća je bila Italijanka Manuela Melg.

Šifrinova na čelu generalnog plasmana ima 621 bod, a prati je Viktorija Rebensburg iz Nemačke sa 426. Amerikanka je prva i u poretku veslaloma sa 225, 11 više od njemačke skijašice.

Svjetski kup za skijašice nastavlja se u srijedu paralelnim slalomom u Kurševelu.

