Milak srušio čuveni rekord Majkla Felpsa

Mađarski plivač Krištof Milak osvojio je zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Gvangžuu i srušio rekord Majkla Felpsa na 200 metara delfin stilom.

🏆What a swim by Kristof Milak in the Men's 200m Butterfly! World champion & NEW World Record 🥇#GOAT #Gwangju2019 pic.twitter.com/cxIxfctqR8

— Gwangju2019 (@Gwangju2019_) July 24, 2019