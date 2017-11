Ministar u klinču sa savezima

Nakon tri javne rasprave o Nacrtu novog zakona o sportu, jasno je najprije da su ideje Ministarstva sporta kao predlagača, na čelu sa Nikolom Janovićem, oličene u trenutnom Nacrtu- u raskoraku sa željama ili potrebama većine sportskih saveza.

Tako su tri održana okrugla stola, u Tivtu, Kolašinu i prije svega Podgorici, pratile žučne rasprave i međusobna optuživanja, umjesto dijaloga koji je potreban. Uz primjedbe i sugestije koje su sportski subjekti do 1. novembra dostavljali pismeno na adresu Ministarstva (naš list će narednih dana objavljivati najinteresantnije) jasno je makar da nema onih kojih se zakon direktno tiče, a koji su nacrtom ostali ravnodušni.

Zakon o sportu je prilika da se, prije svega, postigne konsenzus kada je u pitanju ključni dokument kojim se uređuje sistem sporta u Crnoj Gori. Konsenzus države, sportskih saveza i klubova sa sportistima. Dok javnost čeka da Ministarstvo sporta i savezi umjesto verbalnog klinča pronađu prostor za dijalog, valja podsjetiti na ključne ideje onih strana koje su javno iskazale stav o nacrtu zakona.

Riječ ministra

Na javnim raspravama ministar Janović jasno je istakao daje ključna ideja da se Nacrtom usaglase rješenja važećeg Zakona o sportu sa postojećim pravnim sistemom, te da se uklone nejasnoće i prepreke koje su proizilazile iz aktuelnog Zakona. Prema njegovim riječima, u fokusu su sportisti, kako mladi kroz uvođenje stipendija Ministarstva sporta, sufinansiranje ili finansiranje članarina, tako i oni već afirmisani.

“Biće smanjen starosni uslov za naknade za vrhunske sportiste na 35 sa 40 godina, biće uvedene premije koje će se uplaćivati direktno sportistima i selektorima, odnosno glavnim trenerima. Jasno će biti razgraničenje između amaterskih i profesionalnih sportskih klubova, a biće uvedena obaveza prijave promjene sportske organizacije u registar sportskih subjekata. Uvođenje obaveznih ugovora o radu sportista, unapređenje zdravstvene zaštite sportista, osnivanje zavoda za sportsku medicinu i Saveza za neolimpijske sportiste, sve je garantovano novim Zakonom poručio je Janović na posljednjoj javnoj raspravi u Podgorici. Ministar je najavio uvođenje obaveze da Ministarstvo sporta uradi kategorizaciju sportova, uvođenje Dana reprezentacije, obaveznu preregistraaciju sportskih organizacija, kao i preispitivanje prava na doživotnu mjesečnu naknadu sportista”.

Da Nacrt zakona nije po volji Crnogorskom olimpijskom komitetu, u javnosti je nagoviješteno i prije posljednje javne rasprave. Predsjednik naše „kuće olimpizma” Dušan Simonović je, na okruglom stolu u Podgorici, istakao da na Nacrt ne gledaju blagonaklono ni u Međunarodnom olimpijskom komitetu.

“Preveo sam ovaj Nacrt i poslao MOK-u. Oni su odgovorili da ovako uređen olimpij ski komitet ne treba ni nama, ni njima”, poručio je Simonović.

Prvi čovjek COK-a istakao je da je Nacrt loš i da nema člana na koji nije čuo primjedbe.

“Zakon je trebalo da pišu pravnici, koji imaju ogromno iskustvo u radu u sportskim asocijacijama. Zakon je jednim dijelom protiv ustavan, suprotan načelima olimpijske povelje. Pozicija COK nije ona kakvu zaslužuje krovna sportska asocojacija u Crnoj Gori. Svi sporovi nastali u sportu moraju tu i biti riješeni. Sve sporove u sportu mora rješavati nezavisno tijelo sportska arbitraža. Političari su potrebni sportu, mi smo mali sistem i bez njih je teško funkcionisati. Teško je isključiti ih iz svih sportskih struktura”, istakao je Simonović.

Ministar Janović imao je posebno oštar verbalni duel sa Draganom Drobnjakom, nekadašnjim direktorom Uprave za sport, sada predsjednikom Školskog sportskog saveza.

“Trebalo je prvo praviti analizu sistema, a na osnovu nje raditi zakon. Definicija sporta u zakonu obuhvata samo sportiste koji će da se takmiče, ne i vježbače. Nepotrebno je uvođenje asocijacije neolimpijskih sportova, to je do sada pokrivao COK. Nacionalni savjet treba da formira Skupština, njegova nadležnost treba da bude finansiranje programa. Umjesto Dana reprezentacije bolje rješenje je Dan sporta 6. april”, rekao je Drobnjak.

Saglasan je i Rade Đurđić, bivši predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta, koji je posebno istakao potrebu da se u izradi strategije za sport uključi COK. Izrazio je bojazan da Nacrt favorizuje profesionalni sport. Vladimir Joković, predsjednik Karate saveza Crne Gore, rekao je da bi novi Zakon spriječio, da strogim uslovima za trenere, velika većina naših uspješnih trenera obavlja posao.

“Mora se naći prostora za one koji prave rezultate. Trebalo bi da trener koji napravi šampiona dobije naknadu u pojedinačnom sportu, a ne samo u kolektivnom. Smatram da bi u novom zakonu trebalo prepoznati osnivanje sportskih škola u sredinama gdje ne postoje klubovi. Nije dobro da se predsjednik Saveza bira dvotrećinskom većinom, već prostom većinom”, rekao je Joković.

Konačno, ni Fudbalski savez nije zadovoljan pojedinim rješenjima iz Nacrta, o čemu je govorio generalni sekretar Momir Đurđevac.

“Neka rješenja su u konfliktu sa propisima UEFA i FIFA. Naši argumenti su opravdani, nadam se da ćete ih analizirati i prihvatiti”, rekao je Đurđevac.

Kompromis?

Ministar Janović je na posljednjem okruglom stolu već najavio da će prihvatiti neke od sugestija.

“Za amaterske klubove bilo bi preveliko opterećenje da moraju imati zaposlenog administrativnog radnika. Teško je ispuniti obavezu da sekretari klubova i saveza moraju imati fakultet društvenog ili humanističkog smjera. U nekim sportovima nema osam klubova, koliko se Nacrtom traži za osnivanje i preregistraciju saveza”, objasnio je ministar Janović.

Najavio je i preispitivanje odredbi koji se odnose na uslove za trenere, prava na zvanje vrhunskog sporti-ste, prava na naknadu sportiste i trenera u određenim kategorijama i vrstama sportova. Takođe, najavio je i da će analizirati dilemu da li sportisti godine Crne Gore, iz neolimpijskih sportova, mogu dobiti zvanje vrhunskog sportiste.

Naredni dani i sedmice otkriće da li će se nakon niza primjedbi pristupiti izradi novog Nacrta, što je želja sportskih saveza – ili će Ministarstvo sporta pokušati da nizom izmjena dođe do minimalnog kompromisa sa dijelom nezadovoljnih saveza i subjekata. Novi Zakon o sportu je potreban, a goruće pitanje javni interes – o čemu svjedoči i preko 100 zainteresovanih za posljednju javnu raspravu…

Mrvaljević: Veća ovlašćenja za COK

Srđan Mrvaljević, bivši svjetski vicešampion u džudou i naš olimpijac, podržao je Nacrt zakona, jer kako je rekao, ministar Janović je učinio sve kako bi Zakon u potpunosti bio krojen za sportiste i njihove potrebe. Ipak, ocijenio je da Crnogorski olimpijski komitet mora imati veća ovlašćenja.

“lako očito postoji neka vrsta animoziteta između ministra i predsjednika COK-a, vjerujem da je nastala zbog lošeg prethodnog Zakona i nesporazuma u komunikaciji. Siguran sam da će u budućnosti Janović, kao bivši vrhunski sportista i šampion, kao i Simonović kao dugogodišnji uspješni sportski funkcioner, međusobnom komunikacijom, poštovanjem i partnerskim odnosom uspjeti da prevaziđu nesporazume. Nadam se da će se dvije najveće i najhitnije državne sportske institucije, na čijem su čelu, ujediniti u cilju podizanja i unapređenja sportskog sistema”, rekao je Mrvaljević za RTCG.

Sportisti iza Zakona

Prethodne sedmice, 2. novembra, 13 bivših i sadašnjih reprezentativki Crne Gore u rukometu podržale su Nacrt zakona pismom upućenim medijima.

“Drago nam je da je Nikola Janović kao vrhunski sportista, sada kao ministar sporta prepoznao sve ono, što je svih ovih godina ugrožavalo položaj sportista u Crnoj Gori i što je pronašao način da putem novih zakonskih rješenja unaprijedi i poboljša naš status i generalno sistem sporta u Crnoj Gori”, stoji u saopštenju koje su potpisale Jovanka Radičević, Marija Jovanović, Šonja Barjaktarević, Majda Mehmedović, Radmila Petrović, Suzana Lazović, Biljana Pavićević, Milena Raičević, Andrea Klikovac, Anđela Bulatović, Katarina Bulatović, Jelena Despotović i Sandra Nikčević.

Vaterpolisti Crne Gore, njih 17, takođe su javno podržali Nacrt zakona, 3. novembra.

“Sve ono što je Nikola Janović, kao ministar sporta, za nepunih godinu uradio za crnogorske sportiste, dovoljan nam je razlog da mu vjerujemo da će novim zakonom uraditi još više”, stoji u saopštenju koje su potpisali Vjekoslav Pasković, Aleksandar Ivović, Predrag Jokić, Boris Zloković, Antonio Petrović, Mlađan Janović, Aleksandar Radović, Draško i Darko Brguljan, Milan Tičić,Filip Klikovac, Saša Mišić, Damjan Danilović, Miloš Šćepanović, Zdravko Radić, Dejan Lazović i Nikola Vukčević.

Podrška Zlatičanina

Dejan Zlatičanin, bivši svjetski prvak profesionalnog boksa, po aktuelnim propisima nije mogao steći status vrhunskog sportiste. Novi Zakon, ukoliko bude usvojen, bi mu obezbijedio sportsku penziju.

“Početkom godine sam imao prijem kod ministra, koji me već upoznao o Nacrtu novog zakona o sportu koji bi trebalo da se realizuje do kraja ove godine. Potpuno se slažem sa svim stavkama koje je ministar predočio i smatram da Janović zna šta radi i sa čime raspolaže da bi mogao sve to i da ostvari. Istina je da, ako se usvoji novi zakon što će se nadam se desiti, dobijam status vrhunskog sportiste, a samim tim i sve ono što me sleduje. Nije isto biti šampion grada ili šampion svijeta i to treba da je jasno u bilo kojoj sportskoj disciplini”, rekao je Zlatičanin za RTCG.

Jovanović: Sistem za napredak sporta

Bivša kapitenka rukometašica Crne Gore, Marija Jovanović, među onim je igračicama koje su javno podržale ministra Janovića i prijedlog Zakona o sportu.

“Ministarstvo želi da napravi sistem koji će obezbijediti dalji napredak našeg sporta, i ono što je veoma bitno, sistem koji će ulagati u mlade. Naša karijera ne traje predugo i svaka čast na ovakvom predlogu, jer se u njemu vidi da je najviše računa vođeno o igračima sportistima. Izuzetno je važno što su vrata Ministarstva otvorena za igrače i vidjeli smo u nekoliko slučajeva da su pojedini razgovori urodili plodom i donijeli dobrobit našem sportu”, rekla je Jovanović.