MMA borac bez problema podigao Šeka

“Šek, nisi tako težak kao što sam mislio. Zato si vjerovatno i mogao onako da letiš po terenu”, napisao je Enganu na Tviteru prilikom objave snimka.

.@Shaq you're not so heavy as I thought 🤣🤣🤣 that's probably why you could fly on the court pic.twitter.com/oUJmVpyYB1

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 17, 2020