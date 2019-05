Moćni Vajlder nokautom odbranio titulu

Diontej Vajlder je odbranio titulu WBC šampiona u teškoj kateogriji.

Vajlder je prilično lako riješio posao protiv izazivača Dominika Brizilija.

Amerikanac je borbu riješio već u prvoj rundi, kada je nakon nekoliko serija udaraca nokautirao rivala.

On je na taj način ostvario 41. pobjedu, a čak 40. nokautom.

Sad je glavno pitanje da li će naredni rival biti Fjuri ili Džošua.

“Razgovori su u toku. Previše je ljudi u opticaju. Potrebno je da timovu otpočnu pregovore i sve dogovorimo zbog navijača. Iz velikih borbi svi možemo da profitiramo… Ali svima mora da bude jasno da mi ovdje rizikujemo svoje živote, tako da nam je potrebno vrijeme da se sve ugovori i organizuje”, kazao je Amerikanac.

Like Mike Tyson in his Glory days #Wilder RT @BleacherReport: Wilder put him to SLEEP in the first round 😵

(via @CBSSports)pic.twitter.com/xcd6iYnJ0n

— Six DawQ (@Six_DawQ) May 19, 2019