Na kvarno brutalno udario Švarcenegera nogom u leđa

Arnold Švarceneger je napadnut na jednom sporskom događaju u Južnoj Africi.

Švarceneger je bio jedan od sudija na “Arnold Classic Africa”, a tokom događaja je snimao i fotografisao djecu.

Niko nije mogao ni da zamisli šta će se desiti.

Jedan muškarac se zatrčao i iz skoka udario je Švarcenegera nogom u leđa.

Obezbjeđenje je kasno reagovalo, ali je napadača iznijelo iz dvorane.

Apparently in South Africa they believe the Terminator is real! Arnold Schwarzenegger got DROP KICKED! pic.twitter.com/QJaUNG0wVl

— KEEM 🍿 (@KEEMSTAR) May 18, 2019