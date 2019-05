Najveće ambicije na Igrama malih zemalja

Ženska i muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore danas u Budvi kreću sa pripremama za Igre malih zemalja, koje se od 27. maja do 1. juna održavaju u našoj zemlji.

Izabranice Nikole Masoničića za protivnike će imati Lihtenštajn (28.maj), Kipar (29.maj), San Marino (30. maj), Luksemburg (31. maj) i Island (1. jun).

“Ovo je lijepa prilika za žensku odbojku da probamo da osvojimo zlato, mislim da po kvalitetu to zaslužujemo i nadam se da će sve proći u najboljem redu. Nadam se da će na pripremama sve djevojke biti zdrave i spremne, a da ćemo na Igrama malih zemalja napraviti dobar rezultat, što bi bio lijep uspjeh za žensku odbojku”, izjavio je Masoničić.

Odbojkaši neće biti u najjačem sastavu, ali ambicije su identične kao i kod djevojaka. Protivnici muške reprezentacije biće: Island (28. maj, 16 časova), Luksemburg (29. maj, 20 časova), Kipar (30. maj, 18 časova), San Marino (31. maj, 18 časova) i Monako (1. jun, 18 časova).

“Mislim da je dobro da imamo širi izbor igrača, jer znamo da će pripreme za Evropsko prvenstvo biti duge i da je to elitno takmičenje. Jako mi je bitno da mladi igrači osjete atmosferu prve ekipe. To je lijepa kombinacija, jer ima jedna grupa mladih igrača, zatim grupa igrača u prelaznim godinama, kao što je Babić, i grupa iskusnih igrača. Oni bi trebali da daju ne samo primjer nego i ritam svemu tome. Naravno, očekujem da na Igrama malih zemalja budemo prvi, igramo kod nas i mislim da imamo kapacitet i mogućnost da to ostvarimo,” rekao je selektor “crvenih” Veljko Bašić.