NFL povećao broj učesnika u plej-ofu

Plej-of NFL lige od predstojeće sezone brojaće 14, umjesto dosadašnjih 12 ekipa.

Ova odluka donijeta je na video konferenciji čelnih ljudi svih franšiza.

Novi format podrazumijeva da će se dijeliti tri vajld karte po konferenciji, te da će samo prvoplasirane ekipe biti slobodne na startu doigravanja.

Kad je riječ o vajld-kard rundi, u njoj će drugoplasirani ugostiti sedmog, trećeplasirani šestog, a četvrtoplasirani petog u konferenciji.

