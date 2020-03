Olimpijski šampioni iz Rusije optuženi za doping

Sport je stao, ali ne i optužbe protiv ruskih sportista zbog dopinga.

Optužena su dva olimpijska šampiona da su koristila nedozvoljena sredstva.

Natalija Anjuh koja je 2012. osvojila zlato na 400 metara sa preponama.

Pored nje i Andrej Silnov skakač u vis koji je Rusiji zlato donio 2008. iz Pekinga.

Pored njih su optuženi još srednjeprugašica Jelena Soboljeva te bacačica kladiva Oksana Kondratjeva.

#AndreiSilnov, the 2008 #Olympic high jump champion, and #NatalyaAntyukh, the 2012 champion in the 400-meter hurdles, are facing charges of using a prohibited substance or method.@wada_ama #Russia #Dopinghttps://t.co/taZwPGNxIw

— Outlook Magazine (@Outlookindia) March 27, 2020