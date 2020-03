Ostajem u Indoneziji, tako je najbolje za sve

Kina je pobijedila korona virus, Evropa se suočava iz dana u dan sa sve većim problemom zbog ove epidemije, a Indonezija, zemlja sa najvećim brojem ostrva u Aziji, donedavno nije znala za problem sa ovim virusom.

Ipak, i Indonezija ovih dana kreće u bitku sa najvećim svjetskim protivnikom. Zbog toga je gotovo preko noći i u ovoj zemlji stao sport

“Mi smo regularno odigrale prošle nedjelje posljednju utakmicu drugog kola i to čak pred 70.000 ljudi. Već sjutradan došlo je do informacija da se širi virus i da se prvenstvo nastavlja, ali bez publike, da bi poslednja informacije došla već u utorak da je liga otkazana i da se neće nastavljati prvenstvo. Sve ste desilo prebrzo, bukvalno sam bila šokirana, jer nijesam znala šta se dešava, kao neki košmar i samo čekam da me neko probudi, ali nažalost niko me nije još probudio iz tog ružnog sna ističe”, jedna od najboljih crnogorskih odbojkašica Nikoleta Perović.

Najljepša polusezona

Baranka je početkom godine, samo dvadesetak dana nakon završene sezone u Kini, te mini odmora u Crnoj Gori, otputovala za Indoneziju. Crnogorska odbojkašica blistala je u Kini. a činjenicu da se tamo znatno ranije nego u ostalim zemljama završava sezona, iskoristio je indonežanski Bandung Bank BJB, koji je odmah kontaktirao Perović, koja je odlučila da do kraja sezone bude u ovoj azijskoj zemlji. Ali, umjesto borbe za titulu, sada je fokus na nešto drugo.

“Ovo mi je ubjedljivo bila najljepša polusezona i oduševljena sam Indonezijom u svakom smislu. Drago mi je što sam dobila, prihvatila ponudu i bila dio tima. Ljudi su uvijek pozitivni i .nasmijani, tretirali su me kao princezu i mnogo sam im zahvalna na tome. Na utakmicama je bila nevjerovatna atmosfera i uvijek je bilo više od 10.000 ljudi da nas gleda. Liga je jaka. imali smo fenomenalnu ekipu, ali nažalost korona nas je zaustavila da budemo šampioni”, ističe korektorka Crne Gore.

Za razliku od mnogih stranaca u Indoneziji i naših internacionalaca širom svijeta, Nikoleta Perović nije željela da rizikuje, već će čekati kraj epidemije u Bandungu.

“Odlučila sam da ostanem dok ne prođe sav ovaj haos. Svi stranci su još uvijek u Indoneziji, jer su aerodromi blokirani i ne možemo kući da idemo”, objašnjava Nikoleta.

Baranka je svjesna da bi je čekao dug put i da bi eventualno i sebe i porodicu dovela u probleme, zbog čega je odlučila da ne rizikuje.

“Put do kuće bi mi trajao najmanje 30 sati, ukoliko bih našla let jer aerodromi su zatvoreni ili otkazuju letove svakodnevno, a situacija se mijenja iz minuta u minut nažalost. A, Indonezija je zatvorena trenutno”, ističe Perović, ali na svu sreću nije sama.

“Skoro svi stranci su ostali, a među njima i Aleksandar Minić iz Crne Gore i Tijana Malešević iz Srbije. Tu je i Dasi moja saigračica iz Brazila, kao i mnogi drugi stranci iz ostalih klubova, družimo se svi i čekamo da se situacija poboljša i nadamo se skorom povratku kući. Slabo se krećemo, skoro pa nimalo. Gledamo filmove, serije, igramo društvene igrice i tako prolaze dani”, prenosi nam Perović.

Ono što je posebno interesantno jeste da.je Bandung maksimalno izašao u susret našoj internacionalki.

“Što se tiče podrške imam je itekako, rekli su mi da ostanem u hotelu koliko god želim, tačnije dok se situacija ne smiri. I uprava je više za tu opciju nego da se izlažem riziku i putu od ko zna koliko sati i kuda bih sve putovala. Ponijeli su se baš zaštitnički prema meni i mnogo sam im zahvalna na tome. Uprava kluba zajedno sa stručnim štabom i igračicama je nevjerovatna, sve rade da mi olakšaju boravak”, kaže Nikoleta Perović, uz napomenu daje u Indoneziji situacija mnogo bolja nego u Evropi.

“U Indoneziji se skroz normalno funkcionisalo do prije sedam dana.Nema previše zaraženih, ali naravno nikome nije svejedno i svako vodi računa. Još se možemo slobodno kretati, naravno na ulicama je mnogo manje ljudi nego inače, ali restorani, kafići, tržni centri, barovi rade za sada, ali imaju skraćeno radno vrijeme. Vidjećemo do kada, jer svakog dana uvode se nove mjere predostrožnosti”, naglašava Perović.