Ožije pobijedio, a nije trebalo ni da se vozi

Sebastijen Ožije pobijedio je na reliju Meksika.

Francuz je bio najbrži na trci WRC šampionata, međutim nije zbog toga bio prezadovoljan.

Nakon pobjede poručio je da su ljudski životi važniji.

“Ova pobjeda je drugačija od ostalih, zato što ovaj reli nije trebalo ni da se vozi. Zaštita ljudskog života mora biti iznad ostalih interesa, sigurno mora biti važnija od trkanja. Ako smo ugrozili navijače, ova pobjeda nema značaj”, poručio je razočarani Ožije.

This victory feels completely different than the others, because this rally should have not happened! Protecting human life must come above any other interest – for sure also above racing! If we put the fans here in danger this victory has no value.#RallyMexico pic.twitter.com/TI7G3n0RYP

— Sébastien Ogier (@SebOgier) March 15, 2020