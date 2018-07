Pakjao nokautom do novog pojasa

Legendarni Mani Pakjao osvojio je naslov prvaka svijeta u WBA verziji, savladavši Argentinca Lukasa Matisea nokautom u sedmoj rundi.

39-godišnjem Filipincu je to 60. pobjeda u karijeri, u kojoj ima još sedam poraza i dva neriješena ishoda.

A TKO victory in his return to the ring.

Manny Pacquiao knocked Lucas Matthysse down 3 times Saturday on his way to a welterweight world title. pic.twitter.com/C1unZxzRW2

— ESPN (@espn) July 15, 2018