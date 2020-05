Pijanog i naduvanog Tajsona zaustavio policajac

Majk Tajson je otkrio još jedan detalj iz života.

Čuveni američki bokser imao je mnogo ispada, a zbog toga što je poznat izbjegavao je i kazne.

Tako je i pod uticajam alkohola i droga prošao nekažnjeno.

“Zaustavio me policajac, a ja pijan i napušen. Rekao mi je da se zaustavim. Učinio sam to, a policajac se okrenuo i odmah je izgovorio: ‘Sr..e, Majk Tajson! Jebote”, otkrio je Tajson i objasnio epilog:

“Tražio sam mu odmah da mi pomogne i pronađe adresu za mene. Umjesto togao odveo me je tamo. Zahvalio sam mu se i otišao, a bio sam potpuno napušen”.

