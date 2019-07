Pogledajte najbrži nokaut u istoriji UFC-a: Savladao protivnika za pet sekundi

Amerikanac Horhe Masvidal pomjerio je granice UFC-a, najprestižnije MMA organizacije na planeti.

Popularni “Gamebred” je u Las Vegasu savladao sunarodnika Bena Askrena za svega pet sekundi, što je najbrži nokaut nokaut u istoriji UFC-a.

Tek što je sudija u oktagonu dao znak za početak borbe, Masvidal je koljenom u trku pogodio Askrena i praktično riješio meč, ali nije se tu zaustavio.

Uslijedila su još dva razorna udarca, iako je do jutros neporaženi Askren već bio u nesvijesti.

Jorge Masvidal with the quickest KO in UFC history in just 5 seconds! 💥

pic.twitter.com/cASAca6OKy

— AmericanGambler #PlayLegal (@makeUSbetagain) July 7, 2019