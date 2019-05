Pogledajte: Rvač umro u ringu, publika i protivnik se zabavljali

Silver King je umro tokom borbe u Londonu.

51-godišnji Meksikanac kome je pravo ime Sezar Baron, učestvovao je na Luća Libre šou u Londonu, a umro je tokom borbe.

Medicinsko osoblje nije ništa moglo da uradi već je samo konstatovalo da je pacijent preminuo.

King je dugo godina bio član WWE, profesionalne rvačke organizacije koja posluje u Sjedinjenim državama.

Ono što je bilo šokantno za sve, jeste da Kingu niko nije pomogao u ringu dok je umirao. Protivnik je slavio pobjedu, publika zviždala Kingu što ne ustane, a tek poslije nekog vremena sudija je ukapirao da nešto nije u redu.

