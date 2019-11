Porazi crnogorskih MMA boraca u Zagrebu: Bakočević izgubio gušenjem, Janičić jednoglasnom odlukom

Crnogorski MMA borci Vaso Bakočević i Miloš Janičić upisali su poraze na KSW 51 događaju u zagrebačkoj areni.

Popularni “Psihopata” nije uspio da pruži adekvatan otpor Borisu Mankovskom iz Poljske, bivšem šampionu ove organizacije.

Mankovski je dobio meč anakonda gušenjem u finišu prve runde…

“Nisam pi*ka, neću plakati. Izgubio sam sto puta, izgubit ću još sto puta”, rekao je nakon poraza Vaso, nakon čega je prokomentirao publiku koja mu je dala veliku podršku: “Najviše mi je žao što sam vas razočarao, ali nadam se da sam vas zabavio u ovih par minuta koliko je trajalo.”

Janičić, debitant u KSW-u, vodio je žestoku bitku sa Poljakom Romanom Šimanskim, koji je bio dominantan u prve dvije runde.

U posljednjoj je 22-godišnji Podgoričanin krenuo na sve ili ništa, ali nije uspio da nokautira rivala kome je pripala pobjeda jednoglasnom odlukom sudija.

Wow!!! Janicic saved by the bell!!

So close even the commentators thought it was over. @SzymanskiMMA looking great in this fight. #KSW51 pic.twitter.com/U3L6RHEIYe

