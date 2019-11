Potvrđen MMA spektakl

Mega duel UFC-a između Habiba Nurmagomedova i Tonija Fergusona je definitivno zakazan.

18. aprial 2020. nakon četiri odlaganja Habib će braniti pojas šampiona lake kategorije protiv popularnog “El kukuja”.

Habib Nurmagomedov je neporažen u svojoj profesionalnoj karijeri sa 28 pobjeda.

Sa druge strane Ferguson je dobio 25 mečeva od 28.

Breaking: WE GOT A FIGHT. Per Tony Ferguson’s (@TonyFergusonXT) management Ballengee Group, Tony has signed his contract to face Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) on April 18 in Brooklyn. More coming to @espn shortly. pic.twitter.com/cgwCucPl3v

— Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 30, 2019