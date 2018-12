Prva dama nikšićkog sporta sanja treće Olimpijske igre

Kada se postavi pitanje koje prva dama nikšićkog sporta, odgovor je kristalno jasan. U pitanju je svakako atletičarka Slađana Perunović, apsolutna vladarka na srednjim i dugim prugama.

Međutim, Nikšićanka je bez dileme i kraljica Podgorice. Dvostruka učesnica Olimpijskih igara prije dva dana je 13. put uzastopno trijumfovala na trci na 4.000 metara u okviru “Trofeja Podgorice”, koji se organizuje povodom Dana oslobođenja glavnog grada.

“Činjenica je da je moja glavna disciplina maraton, ali se često u pripremi za nastup u maratonu prijavim za takmičenje u nekoj disciplini poput 3.000 ili 5.000 metara. Postoje i discipline koje sam trčala jednom i uspjela da ostvarim crnogorski rekord. Uvijek, na bilo kom takmičenju, u kojoj god disciplini da nastupam imam isti cilj, a to je da oborim rekord. Uvijek tome težim. Ulična trka u Podgorici za mene ima neku simboliku, jer upravo tom trkom završim godinu i težim da godinu krunišem na najbolji način”, ističe Slađana Perunović.

Članica Atletskog kluba Nikšić seniorska je prvakinja Crne Gore i rekorderka u disiplinama na 800, 1.000, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000, 3.000 (stipl čez), 5.000 metara (cesta), 30 kilometara, polumaraton, maraton i ultramaraton (100 kilometaram), te na 1.500 i 3.000 metara u dvorani. Interesantno je da je šampionka Crne Gore na 100 kilometara postala sa samo 17 godina.

“Tada se ultramaraton održavao na 100 kilometara. To sam doživljavala kao izazov, a iako sam bila svjesna da je to veoma zahtjevno bila sam odlučna da i to probam, kako bih postala prva Crnogorka koja je uspjela da odradi i tu disciplinu prisjeća”, se Slađana.

Slađana Perunović definitivno ima prilično bogatu karijeru, koja je krunisana i činjenicom daje dva puta bila učesnica Olimpijskih igara, po čemu zauzima posebno mjesto u istoriji nikšićkog sporta. Nakon Londona, gdje je ostvarila i najbolji rezultat u maratonu (2:39,07), te učešća u Riju, Slađana želi da napravi het-trik i 2020. godine bude u Tokiju.

“Ostaje mi da nastavim sa još većim i jačim radom. Imam jasne ambicije, a to je da ispunim normu za Svjetsko prvenstvo, jer sanjam da se domognem još jedne olimpijske vize, to mi je konačni cilj”, istakla je Perunović.