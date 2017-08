Radošević se vraća u ring u septembru

Crnogorski profesionalni bokser Predrag Radošević, poslije godinu i četiri mjeseca, ponovo će se vratiti u ring krajem septembra.

To je epilog je dogovora koji je jedan od najboljih boraca sa ovih prostora napravio u Budvi sa svojim menadžerom Redžom Dedeićem, biznismenom iz Tutina, koji živi i radi u Hanoveru.

Period od juna prošle godine i poraza u Liverpulu od Lijama Smita, Radošević je iskoristio da sanira povredu rebara, operiše nos i počne sa pripremama za povratak na ring, za koji u njegovom štabu vjeruju da će biti uspješan.

“Zahvaljujući visokom rejtingu koji Peđa ima na svjetskim listama dobili smo više ponuda, ali smo morali da ih odbijemo jer smatramo da za početak septembra ne može biti maksimalno spreman za takve izazove. Imali smo ponudu za borbu u Americi protiv Dejvida Estrade, koji je nokautirao Krisa Brauna poslije 46 pobjeda zaredom, zatim da boksuje glavnu uvodnu borbu za meč za titulu Marka Huka, a posredstvom Tutinca iz Njujorka Fikreta Todića i da budemo dio spektakla Majveder-Mekgregor u Las Vegasu”, kazao je Dedeić.

Planirali smo, kaže on, Radoševićev lagani povratak u ring – do kraja septembra da ima borbu za rejting, do kraja godine još jednu, a onda u 2018. godini i napad na neku od titula.

“Vjerujem da ćemo uspjeti u našim planovima, rekao je Dedeić, menadžer Radoševića i mnogih boksera sa naših prostora, među kojima je jedno vrijeme bio i Mark Huk.

Radošević na profi ringu ima 30 pobjeda i samo dva poraza – oba u mečevima za titulu, u Njemačkoj od Feliksa Šturma i Engleskoj od Lijama Smita.

“Uželio sam se mečeva. Nakon operacije nosa počeo sam sa pripremama u BK Podgorica, gdje sa Draganom Đuričkovićem imam odlične uslove za rad. Vjerujem da ću za kraj septembra biti maksimalno spreman i da ću se uspješno vratiti u ring nakon pauze”, rekao je Radošević.

O njegovoj karijeri, pored Dedeića brinu Rajko Tomić, Zlatko Maliković i Nenad Borovčanin.