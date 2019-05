Radović u osmini finala Mastersa

Crnogorski stonoteniser Filip Radović plasirao se u osminu finala Masters turniru koeficijenta 40 u Laškom.

On je sa dva trijumfa, protiv Južnoafrikanca Tea Kodžila 3:0 (11:7, 11:3 i 15:13) i Azvara Mohameda Bakara iz Malezije 3:0 (11:6, 11:9 I 1:8) kao prvoplasirani u D grupi izborio plasman među 16 najboljih.

Njegov rival u osmini finala, sjutra u devet sati, biće određen žrijebom.

“Više sam nego zadovoljan kako sam otvorio turnir, ostvario sam dvije ubjedljive pobjede. Odigrao sam na visokom nivou i to je dobra najava drugog takmičarskog dana i nokaut faze. Očekuju me teži protivnici, ali zadovoljan sam formom. Ukoliko me posluži sreća na žrijebu mogu daleko da doguram.” poručio je Radović.

U klasi S 10, u kojoj nastupa Radović, prijavljeno je 25 takmičara. Laško je najmasovniji turnir ove godine u svijetu i okupio je 448 stonotenisera iz 46 država svijeta.